Аллегри высказался об удалении Калюлю в матче «Интера» и «Ювентуса»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал судейский скандал в матче «Интера» и «Ювентуса» (3:2) в рамках 25-го тура Серии А.

«Нужно ли повышать профессионализм судей, как говорит Спаллетти? Не знаю, нужно это или нет. У нас замечательная лига, но такие вещи будут всегда. Я думаю, что на нас оказывается большое давление, потому что выход итальянской команды в Лигу чемпионов – это вопрос жизни и смерти. Вот почему мы должны сохранять ясную голову и концентрацию.

Футбол стал очень динамичным, судить его стало непросто, в отличие от того, что было несколько лет назад. VAR нуждается в улучшении, и для этого необходимо найти решения. В то же время мы стремимся к объективности: например, в случае офсайда следующий угловой не может быть подан. Футбол прекрасен тем, что слабейший может победить сильнейшего. То, что произошло в субботу, разочаровывает всех, на мой взгляд, и в первую очередь главных героев», – приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

Напомним, на 42-й минуте встречи защитник туринцев Пьер Калюлю после неточного паса едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал Калюлю вторую жёлтую карточку.