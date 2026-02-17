Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри высказался об удалении Калюлю в матче «Интера» и «Ювентуса»

Аллегри высказался об удалении Калюлю в матче «Интера» и «Ювентуса»
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал судейский скандал в матче «Интера» и «Ювентуса» (3:2) в рамках 25-го тура Серии А.

«Нужно ли повышать профессионализм судей, как говорит Спаллетти? Не знаю, нужно это или нет. У нас замечательная лига, но такие вещи будут всегда. Я думаю, что на нас оказывается большое давление, потому что выход итальянской команды в Лигу чемпионов – это вопрос жизни и смерти. Вот почему мы должны сохранять ясную голову и концентрацию.

Футбол стал очень динамичным, судить его стало непросто, в отличие от того, что было несколько лет назад. VAR нуждается в улучшении, и для этого необходимо найти решения. В то же время мы стремимся к объективности: например, в случае офсайда следующий угловой не может быть подан. Футбол прекрасен тем, что слабейший может победить сильнейшего. То, что произошло в субботу, разочаровывает всех, на мой взгляд, и в первую очередь главных героев», – приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

Напомним, на 42-й минуте встречи защитник туринцев Пьер Калюлю после неточного паса едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал Калюлю вторую жёлтую карточку.

Материалы по теме
Дель Пьеро раскритиковал тренера «Интера» Кристиана Киву за реакцию на удаление Калюлю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android