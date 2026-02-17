Скидки
Аршавин высказался о потенциале ЦСКА после зимних трансферов

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру московского ЦСКА после зимних трансферов. В январе-феврале состав команды пополнили защитник Матеус Рейс из «Спортинга», полузащитники Дмитрий Баринов из «Локомотива» и Данила Козлов из «Краснодара», а также нападающий Лусиано Гонду из «Зенита».

«По Зимнему Кубку трудно определить. Для меня «Краснодар» был самой сильной командой на этом турнире. Но моментами ЦСКА тоже так задорно играл. У ЦСКА интересный трансферный наборчик этой зимой. Думаю, что это команда с большим потенциалом. Вопрос — насколько быстро он реализуется?» — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Футболисты ЦСКА заняли первое место в товарищеском турнире Winline Зимний Кубок РПЛ, опередив «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». В чемпионате России армейцы занимают четвёртое место с 36 очками и отставанием от первого места в четыре очка.

