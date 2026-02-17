«Игра была принципиальной для нас». Дркушич — о победе «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич поделился эмоциями после победного товарищеского матча с «Краснодаром» (1:0 д. в.).

«Да, тяжёлый матч, хороший соперник. Мы проиграли им на Winline Зимнем Кубке РПЛ, и сегодня игра была принципиальной для нас. Мы хотели показать, что хорошо работаем на сборах, что у нас хорошая команда, и мы показали характер, свои качества — и выиграли.

Как единственный забитый мяч повлиял на игру? Думаю, до гола инициатива была у «Краснодара», они выиграли больше единоборств, больше владели мячом. А после гола у нас были ещё несколько моментов, чтобы забить второй. Не получилось, но в остальном, думаю, сыграли хорошую, качественную игру в обороне, создали моменты, чтобы забить. Победа есть!» — приводит слова Дркушича пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

