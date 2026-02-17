Тренер «Будё-Глимт» Кнутсен: наши игроки должны быть целеустремлёнными, несмотря на -10°C

Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен поделился ожиданиями от первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с миланским «Интером».

«Интер» — это европейский топ-клуб с качественными футболистами. Мы должны сыграть в своей манере с опорой на то, что у нас есть. Наши игроки должны быть целеустремлёнными, несмотря на -10°C, полагаю, мы смогли принять такой менталитет. Мы находимся в очень хорошей форме, в физическом плане мы также на довольно добротном уровне», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В прошлогоднем финале парижане обыграли миланский «Интер» со счётом 5:0 и впервые в своей истории завоевали этот трофей.