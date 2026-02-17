Скидки
Главная Футбол Новости

Аршавин и Ещенко оценили шансы ЦСКА побороться за чемпионство в РПЛ

Комментарии

Экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин и Андрей Ещенко высказались о перспективах ЦСКА одержать победу в Мир Российской Премьер-Лиге после усиления состава зимой. В текущее трансферное окно состав команды пополнили защитник Матеус Рейс из «Спортинга», полузащитник Дмитрий Баринов из «Локомотива» и нападающий Лусиано Гонду из «Зенита».

— Какова вероятность, что ЦСКА не просто вмешается в гонку?

Аршавин. Ну, могут, если Лусиано начнёт забивать. Баринов в центре укрепил безусловно. Все хвалят покупку вот этого Матеуса, который в Лиге чемпионов играл. Ну, они здорово в принципе [усилились], точечно. У армейцев и так игра была, мне кажется, неплохая в первой части сезона.

Ещенко. Самое главное, что они трансферы быстро сделали, перед самыми сборами. Поэтому у них есть время наиграть состав, и местами они хороший футбол показывают, — сказали Аршавин и Ещенко в эфире «Матч ТВ».

