«Галатасарай» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Галатасарай» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Стартовые составы команд.

«Галатасарай»: Чакыр, Якобс, Шаллаи, Санчес, Сара, Акгюн, Торрейра, Бардакджи, Осимхен, Йылмаз, Ланг.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Бремер, Локателли, Келли, Консейсау, Копмейнерс, Йылдыз, Калюлю, Тюрам, Маккени, Камбьязо.

Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов турецкая команда набрала 10 очков и заняла 20-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

