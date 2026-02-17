Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Бубнов рассказал, какие изменения нужно ввести в футбол после скандала с удалением Калюлю

Бубнов рассказал, какие изменения нужно ввести в футбол после скандала с удалением Калюлю
Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов поделился мнением, какие изменения нужно ввести в футбол на фоне ситуации с удалением защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю, получившего вторую жёлтую карточку после симуляции игрока «Интера» Алессандро Бастони. Ранее глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки признал ошибку арбитра, удалившего Калюлю, и отметил симуляцию Бастони.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

«Считаю, первое, что нужно внести, — дать возможность главному тренеру три раза обращаться к VAR, чтобы брать запрос. Три раза, думаю, будет достаточно. Тем более в штрафных площадках они смотрят, а вот в середине поля…

Три раза за игру, чтобы они не злоупотребляли, а то получится шесть [обращений] у одного, шесть у другого. Причём должно быть достаточно жёстко в том смысле, что, если три раза судья окажется прав, то штрафовать главного тренера за то, что он обращался, то есть не доверял судьям.

Мне кажется, ещё надо продумать, что, если явное нарушение, а судья пропустил, нужно, чтобы всё-таки VAR подсказывал, но он [судья] не шёл смотреть. Сразу, как это [эпизод] случилось, сразу VAR видит и даёт судье заключение. Причём те, кто подсказывают на VAR, несут ответственность. Они могут снимать с себя ответственность, но всё равно с вас спросят, когда будут разбирать эту игру. Сейчас бы подсказали судье, что там симуляция, и он бы жёлтую карточку дал бы Бастони, и всё», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Глава судей Серии А упрекнул Бастони за симуляцию, приведшую к удалению Калюлю

