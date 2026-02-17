Мхитарян сообщил главному тренеру сборной Армении, что сосредоточен на клубной карьере

Федерация футбола Армении сообщила о встрече главного тренера национальной команды Егише Меликяна и полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна.

«После матча «Интер» – «Ювентус» главный тренер сборной Армении Егише Меликян встретился с Генрихом Мхитаряном, который подтвердил, что на данном этапе он сосредоточен исключительно на своей клубной карьере. Меликян и Мхитарян также обсудили ряд вопросов, касающихся как европейского, так и армянского футбола», – говорится в сообщении федерации в социальных сетях.

37-летний Мхитарян не играет за сборную Армении с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 24 матча за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.