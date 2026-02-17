Скидки
Главная Футбол Новости

Мхитарян сообщил главному тренеру сборной Армении, что сосредоточен на клубной карьере

Мхитарян сообщил главному тренеру сборной Армении, что сосредоточен на клубной карьере
Комментарии

Федерация футбола Армении сообщила о встрече главного тренера национальной команды Егише Меликяна и полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна.

«После матча «Интер» – «Ювентус» главный тренер сборной Армении Егише Меликян встретился с Генрихом Мхитаряном, который подтвердил, что на данном этапе он сосредоточен исключительно на своей клубной карьере. Меликян и Мхитарян также обсудили ряд вопросов, касающихся как европейского, так и армянского футбола», – говорится в сообщении федерации в социальных сетях.

37-летний Мхитарян не играет за сборную Армении с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 24 матча за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

