Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своих подопечных над «Краснодаром» (1:0) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

«Хороший матч, много борьбы. Понятно, что сейчас каждый день состояние игроков и команды может меняться, каждый день имеет значение. Поначалу сложно входили в игру, посвежее, как мне показалось, игроки «Краснодара» были.

Но в целом по моментам неплохо сегодня сыграли: достаточно надёжно в обороне и в атаке создавали неплохие моменты. Хорошая игра, хороший соперник», — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».