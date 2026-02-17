Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Карабаха» Гурбанов: с «Ньюкасл Юнайтед» мы хотим сыграть храбро и грамотно

Тренер «Карабаха» Гурбанов: с «Ньюкасл Юнайтед» мы хотим сыграть храбро и грамотно
Комментарии

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов дал комментарий касательно предстоящего первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ньюкасл Юнайтед» — это известный на весь мир сильный клуб. Их стиль игры неудобен для нас. Никому в Англии не нравится играть против них, поскольку «Ньюкасл» не позволяет соперникам действовать в привычной манере. На своём поле мы хотим сыграть храбро и грамотно. Во многих аспектах преимущество на стороне соперника, но я уверен, что наши футболисты проявят себя наилучшим образом», — приводит слова Гурбанова официальный сайт УЕФА.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В прошлогоднем финале парижане обыграли миланский «Интер» со счётом 5:0 и впервые в своей истории завоевали этот трофей.

