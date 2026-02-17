Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Семак оценил дебют Джона Дурана в составе «Зенита»

Семак оценил дебют Джона Дурана в составе «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте за команду нападающего Джона Дурана в товарищеском матче с «Краснодаром» (1:0). Команды играли на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

«Как я уже говорил, его качества видны. Игрок, который хорошо работает с мячом, быстрый. Нужно набирать функциональное состояние, немножко адаптироваться в команде. Партнёры должны привыкнуть, а он сам — втянуться в игровой и тренировочный ритм, привыкнуть к тренировкам. Посмотрим, он точно будет набирать. Ему дали время сегодня, думали, что меньше сыграет, но, в принципе, он нормально себя чувствовал, поэтому дали ему немножко больше. Хотели 45 минут, получилось 60. Я думаю, что неплохо — через игры набирать свою лучшую форму. Надеемся, что он будет прогрессировать», — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

Джон Дуран перебрался в санкт-петербургский клуб на правах аренды до конца сезона из саудовского «Аль-Насра». Первую часть сезона-2025/2026 колумбиец провёл в составе турецкого «Фенербахче».

Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
