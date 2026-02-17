Защитник «Интера» Бастони извинился за симуляцию в матче с «Ювентусом»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони назвал ошибкой свои действия в матче 25-го тура Серии А с «Ювентусом» (3:2).

Напомним, на 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калюлю после неточного паса едва не ударил по ноге Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую жёлтую карточку. После удаления Бастони не скрыл своей радости.

– Вы пересмотрели момент с вашим участием? Что вы хотите сказать по этому поводу?

– Было много разговоров о том, что произошло в субботу. Я подождал несколько дней, чтобы проанализировать произошедшее и оценить разницу между тем, что я почувствовал на поле. Я почувствовал контакт с моей рукой, реакция на который кажется приукрашенной после изучения повтора.

Я здесь, чтобы взять на себя ответственность. Больше всего я разочарован своим поведением после удаления. Я здесь, потому что человек имеет право совершать ошибки, но также и обязан признавать их, – сказал Бастони в эфире Sky Sport Italia.