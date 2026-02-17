«Раньше за такое могли на поле получить». Бубнов — о симуляции Бастони

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов ответил, какая реакция в период его карьеры могла быть на симуляцию, подобную той, которую допустил защитник «Интера» Алессандро Бастони в матче Серии А с «Ювентусом» (3:2).
«Радуется, что судью обманул (в этот момент на экране фото радостного Бастони. — Прим. «Чемпионата»). У нас такого не было, потому что, во-первых, другое воспитание было. А кто так делал, на поле мог получить. Потом в управлении футбола смотрели и могли задним числом вызвать после игры и дисквалифицировать. Поэтому до этого не опускались никогда.
Я уже 1000 раз говорил, мы никогда на поле не валялись. Если только ты не можешь, то тебя на носилках уносят, ты лежишь, а так сразу вставали», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Какие карточки есть в футболе:
