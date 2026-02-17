Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Раньше за такое могли на поле получить». Бубнов — о симуляции Бастони

«Раньше за такое могли на поле получить». Бубнов — о симуляции Бастони
Комментарии

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов ответил, какая реакция в период его карьеры могла быть на симуляцию, подобную той, которую допустил защитник «Интера» Алессандро Бастони в матче Серии А с «Ювентусом» (3:2).

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

«Радуется, что судью обманул (в этот момент на экране фото радостного Бастони. — Прим. «Чемпионата»). У нас такого не было, потому что, во-первых, другое воспитание было. А кто так делал, на поле мог получить. Потом в управлении футбола смотрели и могли задним числом вызвать после игры и дисквалифицировать. Поэтому до этого не опускались никогда.

Я уже 1000 раз говорил, мы никогда на поле не валялись. Если только ты не можешь, то тебя на носилках уносят, ты лежишь, а так сразу вставали», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов рассказал, какие изменения нужно ввести в футбол после скандала с удалением Калюлю

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android