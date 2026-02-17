Игнашевич — о Головине: этот сезон становится очередным серым отрезком в его карьере

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич высказался о качествах российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Сегодня, 17 февраля, команда встретится с «ПСЖ» в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют на стадионе «Луи II» в Монако.

«Инфантильность Головина выражается в скромных лидерских качествах и личной статистике. Говоря о лидерских качествах, я имею в виду влияние своей игры на партнёров. Этот сезон становится очередным серым отрезком в его карьере.

Конечно, с сильными, классными партнёрами легче проявить себя. Но лидер должен быть замечен всегда и в любой команде», — написал Игнашевич в авторской колонке на Sports.ru.