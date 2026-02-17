Скидки
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Футбол Новости

Бубнов объяснил, почему выступает против введения временных удалений в футболе

Бубнов объяснил, почему выступает против введения временных удалений в футболе
Комментарии

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов высказался об идее введения в футболе временных удалений на пять-десять минут, которые могли бы распространяться на игроков, например, за вторую жёлтую карточку или несущественные нарушения.

«Я отрицательно на это смотрю, потому что если так делать, то постоянно будут драки. Тогда не будут бояться удаления за вторые [жёлтые карточки] и всё время нарушать. Он пять минут отсидел, и, получается, отменяются жёлтые карточки, по новой пошло? [Значит] я могу бить. Он так всю игру может бить по ногам», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Какие карточки есть в футболе:

