Игнашевич оценил шансы Сафонова стать основным вратарём «ПСЖ» в долгосрочной перспективе

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич высказался о перспективах россиянина Матвея Сафонова выиграть конкуренцию у француза Люка Шевалье за место в воротах «ПСЖ». Сегодня, 17 февраля, парижане встретятся с «Монако» в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Наш главный вопрос к «ПСЖ» – кто будет основным вратарём в долгосрочной перспективе: Шевалье, Сафонов или новый вратарь. Во многом игра Сафонова в ближайшее время даст ответ, целесообразно ли команде приобретать нового голкипера.

Очень приятно, что Матвей с честью выдержал отрезок сезона, где не имел игровой практики. В нужный момент он встал в ворота, будучи абсолютно готовым как физически, так и ментально. Опыт предыдущего сезона, пусть и неудачный, в конкуренции с Доннаруммой ему точно пригодился», — написал Игнашевич в авторской колонке на Sports.ru.