Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнашевич оценил шансы Сафонова стать основным вратарём «ПСЖ» в долгосрочной перспективе

Игнашевич оценил шансы Сафонова стать основным вратарём «ПСЖ» в долгосрочной перспективе
Комментарии

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич высказался о перспективах россиянина Матвея Сафонова выиграть конкуренцию у француза Люка Шевалье за место в воротах «ПСЖ». Сегодня, 17 февраля, парижане встретятся с «Монако» в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наш главный вопрос к «ПСЖ» – кто будет основным вратарём в долгосрочной перспективе: Шевалье, Сафонов или новый вратарь. Во многом игра Сафонова в ближайшее время даст ответ, целесообразно ли команде приобретать нового голкипера.

Очень приятно, что Матвей с честью выдержал отрезок сезона, где не имел игровой практики. В нужный момент он встал в ворота, будучи абсолютно готовым как физически, так и ментально. Опыт предыдущего сезона, пусть и неудачный, в конкуренции с Доннаруммой ему точно пригодился», — написал Игнашевич в авторской колонке на Sports.ru.

Материалы по теме
Головин сыграет против Сафонова в ЛЧ! А много вообще было таких случаев?
Головин сыграет против Сафонова в ЛЧ! А много вообще было таких случаев?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android