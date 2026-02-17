Скидки
Главная Футбол Новости

Аллегри — о шансах «Милана» на титул: «Интер» был и стал ещё более явным фаворитом

Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о борьбе за титул и зону Лиги чемпионов в Серии А.

– Уже почти март. «Милан» находится там, где вы ожидали его увидеть?
– В марте мы снова оценим ситуацию. У всех команд есть на что пожаловаться. Если бы, если бы, если бы – тогда бы мы набрали 100 очков, мы бы уже были в Лиге чемпионов. У всех команд есть такие истории.

Наши 53 очка – это то, что мы заслужили. Завтра очень сложный матч, затем «Парма», «Кремонезе» и дерби с «Интером». По итогам этих матчей мы увидим, где мы находимся. Завтра сложный матч, «Комо» всё ещё борется за место в Лиге чемпионов. Нам нужно быть сосредоточенными и подготовиться как можно лучше.

«Интер» был явным фаворитом в лиге, они начали матч с «Наполи» как фавориты, а теперь стали ещё более явными фаворитами. Нам ещё нужно набрать много очков. Команды, идущие позади, тоже стремятся вперёд. «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Комо»… Нам нужно сохранять спокойствие. Как только мы достигнем своей цели – попадём в Лигу чемпионов, – тогда подумаем [о скудетто], – приводит слова Аллегри Milan News.

На данный момент «Милан» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 53 очками после 24 матчей.

Тренер «Милана» Аллегри: важно продолжать верить в свою игру
