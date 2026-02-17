Киву — о ситуации с симуляцией Бастони: давайте перестанем жаловаться и морализировать

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву призвал общественность перестать жаловаться из-за ситуации в матче 25-го тура Серии А с «Ювентусом» (3:2), где защитник «Старой синьоры» Пьер Калюлю был удалён после симуляции Алессандро Бастони.

«Повторяю, здесь я говорю, что вижу и думаю. Больше меня ничего не интересует. Может быть, есть определённое разочарование, но необходимо принять критику и тот факт, что лидирующую команду всегда ненавидят больше всех.

В футболе уже 50 или 100 лет есть эпизоды «за» или «против». Давайте перестанем жаловаться и морализировать. Наша команда пострадала в Неаполе, но никто не получил никого ответа», — приводит слова Киву Sky Sport Italia.

