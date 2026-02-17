Киву — о ситуации с симуляцией Бастони: давайте перестанем жаловаться и морализировать
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву призвал общественность перестать жаловаться из-за ситуации в матче 25-го тура Серии А с «Ювентусом» (3:2), где защитник «Старой синьоры» Пьер Калюлю был удалён после симуляции Алессандро Бастони.
Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17' 1:1 Камбьязо – 26' 2:1 Эспозито – 76' 2:2 Локателли – 83' 3:2 Зелиньски – 90'
Удаления: нет / Калюлю – 42'
«Повторяю, здесь я говорю, что вижу и думаю. Больше меня ничего не интересует. Может быть, есть определённое разочарование, но необходимо принять критику и тот факт, что лидирующую команду всегда ненавидят больше всех.
В футболе уже 50 или 100 лет есть эпизоды «за» или «против». Давайте перестанем жаловаться и морализировать. Наша команда пострадала в Неаполе, но никто не получил никого ответа», — приводит слова Киву Sky Sport Italia.
