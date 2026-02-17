«Мы просто хотим победить». Тренер «Брюгге» Леко — о матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко высказался о предстоящем первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Атлетико» Мадрид.

«Можно ли назвать нынешний сезон «Атлетико» странным? Они побеждают «Барселону» со счётом 4:0, но проигрывают другим командам. Они либо хороши, либо у них неудачный день. Но одно можно сказать точно: они прилетели в Брюгге за победой. Это Лига чемпионов. По их стандартам мы маленькая команда. Всем ясно, кто будет фаворитом в этом матче, соперник покажет свой максимум.

Мы уважаем «Атлетико», знаем их качества и сильные стороны, но также и их слабости. Однако нам придётся показать свой максимум во всех отношениях. Моей команде придётся проявить смелость на каждом участке поля, но не ждите серьёзных изменений в нашей расстановке. Будем ли мы играть на ничью? Это нехороший результат. Мы просто хотим победить», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.