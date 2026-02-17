Семак отреагировал на появление Валерия Карпина на матче «Зенита» с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о появлении возглавляющего сборную России Валерия Карпина на товарищеском матче сине-бело-голубых с «Краснодаром» (1:0). Команды играли на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

— На матче сегодня присутствовал Валерий Карпин. Как вам кажется, это дополнительная мотивация для наших игроков сборной?

— Я не думаю, что это так. Я думаю, прежде всего, Валерий Георгиевич пришёл посмотреть на состояние игроков, пообщаться. До чемпионата ещё есть время — конечно, может быть, какие-то для себя выводы или какие-то пометки сделал, но, по сути, самое важное для него — это официальные матчи, потому что решение по тем, кого вызывать, он будет принимать уже исходя из состояния игроков. Вызов в сборную будет определять чемпионат России, — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».