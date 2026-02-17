Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак отреагировал на появление Валерия Карпина на матче «Зенита» с «Краснодаром»

Семак отреагировал на появление Валерия Карпина на матче «Зенита» с «Краснодаром»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о появлении возглавляющего сборную России Валерия Карпина на товарищеском матче сине-бело-голубых с «Краснодаром» (1:0). Команды играли на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

— На матче сегодня присутствовал Валерий Карпин. Как вам кажется, это дополнительная мотивация для наших игроков сборной?
— Я не думаю, что это так. Я думаю, прежде всего, Валерий Георгиевич пришёл посмотреть на состояние игроков, пообщаться. До чемпионата ещё есть время — конечно, может быть, какие-то для себя выводы или какие-то пометки сделал, но, по сути, самое важное для него — это официальные матчи, потому что решение по тем, кого вызывать, он будет принимать уже исходя из состояния игроков. Вызов в сборную будет определять чемпионат России, — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

Материалы по теме
«Краснодар» и «Зенит» устроили бойню! Всё решил первый же момент Глушенкова. Видео
«Краснодар» и «Зенит» устроили бойню! Всё решил первый же момент Глушенкова. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android