Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар: на общем этапе ЛЧ мы превзошли свои ожидания

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался о предстоящем первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Байером». На общем этапе греческая команда переиграла клуб из Леверкузена со счётом 2:0.

«Мы хорошо выступили на общем этапе Лиги чемпионов, мы превзошли свои ожидания, заняв 18-е место, опередив команды с огромными бюджетами. Теперь же мы хотим [повторить этот результат] против команды, которая находится в хорошей форме. Это новая игра. То, что мы обыграли их в прошлый раз, не означает, что мы обязательно выиграем или проиграем сейчас.

Очень важно эффективно распоряжаться моментами. Мы играли против команд, которые владели мячом меньше, чем мы, и всё равно они забивали. В последних играх мы несколько раз были близки к голу, но не смогли забить. Таков футбол. Нам нужно быть такими же эффективными, как и в первой встрече с «Байером», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.