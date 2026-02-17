Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар: на общем этапе ЛЧ мы превзошли свои ожидания

Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар: на общем этапе ЛЧ мы превзошли свои ожидания
Комментарии

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался о предстоящем первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Байером». На общем этапе греческая команда переиграла клуб из Леверкузена со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хорошо выступили на общем этапе Лиги чемпионов, мы превзошли свои ожидания, заняв 18-е место, опередив команды с огромными бюджетами. Теперь же мы хотим [повторить этот результат] против команды, которая находится в хорошей форме. Это новая игра. То, что мы обыграли их в прошлый раз, не означает, что мы обязательно выиграем или проиграем сейчас.

Очень важно эффективно распоряжаться моментами. Мы играли против команд, которые владели мячом меньше, чем мы, и всё равно они забивали. В последних играх мы несколько раз были близки к голу, но не смогли забить. Таков футбол. Нам нужно быть такими же эффективными, как и в первой встрече с «Байером», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
«Олимпиакос» — «Байер». Реванш ещё надо заслужить
«Олимпиакос» — «Байер». Реванш ещё надо заслужить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android