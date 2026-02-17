Бубнов: сборная, в принципе, сейчас не нужна

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов объяснил, почему считает, что сборная России по футболу не нужна в период отсутствия официальных матчей.

– Сборная, в принципе, сейчас не нужна, потому что, когда нам разрешат, у нас будет минимум два года, чтобы подготовиться к отборочным играм.

– Рейтинг, понимаете?

– Рейтинг ничего не даёт. У нас такой рейтинг, что мы не поднимемся на 30-50 мест, мы будем в группе слабейших в корзине.

– А так он может упасть вообще.

– Ну и что, какая разница, ты в третьей сотне или во второй? Какая разница? Никакой!

– Вы не хотите увидеть сборную Мали 27 марта? Не хотите видеть Гватемалу 31 марта?

– Нет, не хочу. Зачем это нужно? Гватемала отказалась? Тем более.

– Гватемала отказалась.

– Тем более.

Текучка очень большая. Когда разрешат играть, всех вот этих молодых, которых наигрывают, может вообще не быть, там другой народ может блистать, который сборная будет собирать. Здесь только лишняя трата денег и на сборы, и на тренерский штаб, на экипировку. Если сейчас взять, провести аудит, знаешь, какие там деньги? Лучше на развитие детского футбола направить, — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

