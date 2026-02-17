Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Боруссия Д — Аталанта: стартовые составы команд на стыковой матч плей-офф ЛЧ, 17 февраля

«Боруссия» Д — «Аталанта»: стартовые составы команд на стыковой матч плей-офф ЛЧ
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, состоится первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Аталанта» из Бергамо. Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд» (Германия). В качестве главного арбитра матча выступит Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Боруссия»: Кобель, Антон, Рюэрсон, Бенсебаини, Реджани, Нмеча, Байер, Свенссон, Брандт, Беллингем, Гирасси.

«Аталанта»: Карнезекки, Джимсити, Коссуну, Колашинац, Дзаппакоста, Эдерсон, Бернаскони, Залевски, де Рон, Пашалич, Скамакка.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов немецкая команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 15-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
