Уэйн Руни: у «Арсенала» нет настоящей суперзвезды, игрока мирового класса

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни заявил, что в нынешнем составе «Арсенала» нет выдающейся звезды мирового класса.

«Я согласен с тем, что у «Арсенала» нет настоящей суперзвезды, игрока мирового класса, на которого можно было бы всё свалить. Однако, как мы видим в последние несколько лет, они умеют выигрывать. Они показали, что суперзвезда не нужна. Я думаю, что происходит следующее: болельщики «Арсенала», бывшие игроки, выступают против них, и это губит их.

Им следует молчать и позволить всем остальным говорить. Микель Артета справляется блестяще – то, как он говорит, как он общается со СМИ, как он пытается успокоить игроков. Большее влияние оказывают другие люди, связанные с клубом.

В плане качества у «Арсенала» очень много высококлассных игроков. Есть ли у них суперзвезда, которая сможет изменить ход игры? Я думаю, нет, но они умеют выигрывать матчи, и они демонстрировали это в течение последних трёх лет.

Конечно, «Арсенал» может выиграть лигу, но до конца сезона ещё треть, так что может случиться что угодно. Думаю, что они победят благодаря Артете – он был великолепен в этом сезоне. В предыдущих сезонах, когда давление усиливалось, он это показывал, и это передавалось игрокам, но я думаю, что в этом году он справился с этим безупречно», — приводит слова Руни Goal.