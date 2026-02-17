«Боруссия» Д — «Аталанта»: Гирасси вывел дортмундцев вперёд на третьей минуте

В эти минуты идёт первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют дортмундская «Боруссия» и «Аталанта» из Бергамо. Встреча проходит на стадионе «Дортмунд» (Германия). В качестве главного арбитра матча выступает Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). На данный момент счёт 1:0 в пользу дортмундцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На третьей минуте Серу Гирасси открыл счёт в этой игре и вывел дортмундцев вперёд.

Ответная встреча состоится 25 февраля. По итогам общего этапа Лиги чемпионов немецкая команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 15-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.