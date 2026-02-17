Самир Насри: главная проблема «Марселя» — это стабильность

Бывший футболист «Марселя» Самир Насри поделился мнением о текущей ситуации в провансальском клубе.

«Как уроженец Марселя и болельщик этого клуба… Они просто сводят меня с ума. Потому что чуть ли не каждый день происходит что-то новое. Они сами создали себе эту ситуацию, хотя этого можно было избежать. У них всё ещё есть реальный шанс выиграть Кубок Франции, зная, что «ПСЖ» выбыл из турнира. Они на четвёртом месте, всё ещё на пути к прямой квалификации в Лигу чемпионов. Тренера больше нет, спортивный директор уходит в отставку. В итоге спортивный директор остаётся, но президент теряет часть своих полномочий.

Честно говоря, я уже не знаю, что и думать. Для меня хорошая новость — наличие организационной структуры, потому что иначе как можно закончить сезон? В матче со «Страсбургом» в тренерском штабе было недостаточно людей. Потому что все ушли вместе с Роберто Де Дзерби, семь помощников ушли вместе с ним. Тренера нет, главная проблема «Марселя» — это стабильность», — сказал экс-игрок «Олимпика» в эфире Canal+.