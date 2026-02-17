Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самир Насри: главная проблема «Марселя» — это стабильность

Самир Насри: главная проблема «Марселя» — это стабильность
Комментарии

Бывший футболист «Марселя» Самир Насри поделился мнением о текущей ситуации в провансальском клубе.

«Как уроженец Марселя и болельщик этого клуба… Они просто сводят меня с ума. Потому что чуть ли не каждый день происходит что-то новое. Они сами создали себе эту ситуацию, хотя этого можно было избежать. У них всё ещё есть реальный шанс выиграть Кубок Франции, зная, что «ПСЖ» выбыл из турнира. Они на четвёртом месте, всё ещё на пути к прямой квалификации в Лигу чемпионов. Тренера больше нет, спортивный директор уходит в отставку. В итоге спортивный директор остаётся, но президент теряет часть своих полномочий.

Честно говоря, я уже не знаю, что и думать. Для меня хорошая новость — наличие организационной структуры, потому что иначе как можно закончить сезон? В матче со «Страсбургом» в тренерском штабе было недостаточно людей. Потому что все ушли вместе с Роберто Де Дзерби, семь помощников ушли вместе с ним. Тренера нет, главная проблема «Марселя» — это стабильность», — сказал экс-игрок «Олимпика» в эфире Canal+.

Материалы по теме
Пабло Лонгория хочет покинуть пост президента «Марселя» — Тубаш-Тер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android