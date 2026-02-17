Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Монако — ПCЖ: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов 2025/2026, 17 февраля

«Монако» — «ПCЖ»: стартовые составы команд на матч плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся французские «Монако» и «ПCЖ». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В качестве главного арбитра встречу обслужит Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Стартовые составы команд:

«Монако»: Кён, Тезе, Закария, Фас, Вандерсон, Кайо Энрике, Камара, Адингра, Головин, Аклиуш, Балогун.

«ПCЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.

Ответный матч между командами «ПСЖ» и «Монако» состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место. Парижский клуб с 14 очками расположился на 11-й строчке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
