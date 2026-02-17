Бубнов оценил зимнюю трансферную кампанию ЦСКА

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов поделился мнением о зимней трансферной кампании ЦСКА.

Красно-синие подписали полузащитников Дмитрия Баринова и Данилу Козлова, нападающих Лусиано Гонду и Максима Воронова, а также защитника Матеуса Рейса.

«Эти все [Баринов, Рейс, Лусиано Гонду] однозначно для усиления. Молодёжь для ротации — это не игроки стартового состава. Но всё равно это качественное усиление, причём во все линии, вратари нормальные у ЦСКА. Они [клуб] уже в открытую начинают говорить, как и Челестини, что мы готовы бороться за самые высокие места и даже за чемпионство, поэтому у ЦСКА в этом плане всё в порядке. Они здорово усилились и не случайно Зимний Кубок выиграли», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

