Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Тоттенхэма» Тудор: нынешнее положение клуба неприемлемо

Главный тренер «Тоттенхэма» Тудор: нынешнее положение клуба неприемлемо
Комментарии

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор назвал неприемлемым текущее положение клуба. Хорватский специалист возглавил «шпор» после увольнения Томаса Франка. Команда занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав 29 очков за 26 туров.

«Я приехал сюда, зная о непростой ситуации. Нет времени искать оправдания. Нынешнее положение клуба неприемлемо. Ни один болельщик «Тоттенхэма» не может смириться с этой ситуацией. Мы знаем об этом.

Ситуация непростая, потому что у нас много травмированных игроков. Наша первоочередная задача – сделать всё, что нужно команде в такие моменты. Я считаю, что команде нужно прежде всего обрести уверенность в себе и набраться смелости», – приводит слова Тудора в пресс-службе «Тоттенхэма».

Материалы по теме
Главный кризис-менеджер Европы теперь в АПЛ. Магия Тудора снова сработает?
Главный кризис-менеджер Европы теперь в АПЛ. Магия Тудора снова сработает?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android