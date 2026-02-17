Главный тренер «Тоттенхэма» Тудор: нынешнее положение клуба неприемлемо

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор назвал неприемлемым текущее положение клуба. Хорватский специалист возглавил «шпор» после увольнения Томаса Франка. Команда занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав 29 очков за 26 туров.

«Я приехал сюда, зная о непростой ситуации. Нет времени искать оправдания. Нынешнее положение клуба неприемлемо. Ни один болельщик «Тоттенхэма» не может смириться с этой ситуацией. Мы знаем об этом.

Ситуация непростая, потому что у нас много травмированных игроков. Наша первоочередная задача – сделать всё, что нужно команде в такие моменты. Я считаю, что команде нужно прежде всего обрести уверенность в себе и набраться смелости», – приводит слова Тудора в пресс-службе «Тоттенхэма».