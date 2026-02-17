«Страдает не только Головин». Игнашевич — о «Монако» при тренере Поконьоли

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич высказался об игре «Монако» под руководством нового главного тренера Себастьена Поконьоли, который сменил австрийца Ади Хюттера в октябре прошлого года. Сегодня, 17 февраля, команда встретится с «ПСЖ» в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Причина кризиса «Монако» очевидна: руководители усомнились в перспективах проекта с тренером Хюттером и назначили нового тренера. Хотя мне было очень интересно наблюдать за «Монако» в начале сезона. Команда летом укрепилась и выглядела сильнее: ложные позиции вингеров и преимущество в центре поля, импровизация на коротком участке поля, семь атакующих футболистов в завершающей фазе атаки и контрпрессинг. Это футбол, который интриговал болельщиков и давал надежды на успешный сезон. Команда непросто входила в сезон, но наивно ждать быстрого успеха после обновления и с учётом силы конкурентов. Тем не менее «Монако» шёл в группе лидеров.

А дальше – смена тренера, которая не могла пройти безболезненно. И главная ошибка в выборе кандидата на этот пост. Поконьоли пришёл из менее статусного бельгийского «Юниона», где ставил контратакующий футбол. И, видимо, оказался не готов к реализации идей на более высоком уровне. Не стоит забывать, что это тренер из другой страны, который не знал ни потенциал игроков «Монако», ни соперников, ни лигу в целом. От этого страдает не только Головин. Весь футбол сегодняшнего «Монако» в сравнении с командой Хюттера можно назвать страданием и поиском своей идентичности», — написал Игнашевич в авторской колонке на Sports.ru.