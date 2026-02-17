Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Футбол

Сергей Семак объяснил, почему матч «Зенита» и «Краснодара» продолжался 120 минут

Сергей Семак объяснил, почему матч «Зенита» и «Краснодара» продолжался 120 минут
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему в товарищеском матче между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:0) был выбран формат из трёх таймов, а команды провели на поле 120 минут. Встреча проходила на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

— Игра сегодня состояла из трёх таймов, причём третий длился 30 минут. Скажите, почему выбрали именно такой формат?
— Мы, в принципе, не против подстроиться под любой формат, но, думаю, такая продолжительность удобна. Кто-то больше сыграл, кто-то меньше, но практически все игроки получили время, — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

«Краснодар» и «Зенит» устроили бойню! Всё решил первый же момент Глушенкова. Видео
«Краснодар» и «Зенит» устроили бойню! Всё решил первый же момент Глушенкова. Видео
