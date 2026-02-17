Сергей Семак объяснил, почему матч «Зенита» и «Краснодара» продолжался 120 минут

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему в товарищеском матче между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:0) был выбран формат из трёх таймов, а команды провели на поле 120 минут. Встреча проходила на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

— Игра сегодня состояла из трёх таймов, причём третий длился 30 минут. Скажите, почему выбрали именно такой формат?

— Мы, в принципе, не против подстроиться под любой формат, но, думаю, такая продолжительность удобна. Кто-то больше сыграл, кто-то меньше, но практически все игроки получили время, — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».