Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сафонов и Головин выйдут с первых минут в матче Лиги чемпионов «Монако» — «ПCЖ»

Сафонов и Головин выйдут с первых минут в матче Лиги чемпионов «Монако» — «ПCЖ»
Россияне Александр Головин и Матвей Сафонов начнут первый матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «Монако» и «ПCЖ» в стартовых составах своих клубов. Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В качестве главного арбитра встречу обслужит Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Оба игрока сборной России появятся на поле с первых минут.

Ответный матч между командами «ПСЖ» и «Монако» состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место. Парижский клуб с 14 очками расположился на 11-й строчке.

