Аллегри — о Модриче: секрет Луки в его страсти, внутренней любви к футболу

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри считает, что полузащитник команды Лука Модрич продолжает играть на высоком уровне благодаря любви к футболу.

– Вы ожидали, что Модрич всё ещё будет способен так много давать команде?

– Секрет Луки в его страсти, внутренней любви к футболу, которая заставляет его так играть, извиняться и злиться на себя, когда он делает неудачный пас – один на 50-60 точных. Спокойствие, с которым он подходит к тренировкам и матчам, — другим есть чему у него поучиться. Выражение лица Луки меняется в решающий момент матча. Это то, что свойственно великим чемпионам, – приводит слова Аллегри Milan News.

В нынешнем сезоне 40-летний Модрич провёл 26 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами.