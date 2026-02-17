Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» — «Ювентус»: хозяева вышли вперёд на 60-й минуте

«Галатасарай» — «Ювентус»: хозяева вышли вперёд на 60-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Галатасарай» и «Ювентус». Игра проходит на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). На момент выхода новости счёт 3:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Сара – 15'     1:1 Копмейнерс – 16'     1:2 Копмейнерс – 32'     2:2 Ланг – 49'     3:2 Санчес – 60'     4:2 Ланг – 75'     5:2 Боэ – 86'    
Удаления: нет / Кабаль Мурильо – 67'

На 60-й минуте защитник Давинсон Санчес вывел «Галатасарай» вперёд.

Ранее, на 15-й минуте, счёт открыл полузащитник турецкого клуба Габриэл Сара. На 17-й минуте полузащитник туринской команды Тён Копмейнерс восстановил равновесие. На 32-й минуте Копмейнерс оформил дубль. В начале второго тайма вингер стамбульского клуба Ноа Ланг сравнял счёт.

Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов турецкая команда набрала 10 очков и заняла 20-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

