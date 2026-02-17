«Галатасарай» — «Ювентус»: Ланг забил четвёртый мяч хозяев на 75-й минуте

В эти минуты идёт первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Галатасарай» и «Ювентус». Игра проходит на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). На момент выхода новости счёт 4:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 75-й минуте Ланг сделал дубль.

Ранее, на 15-й минуте, счёт открыл полузащитник турецкого клуба Габриэл Сара. На 17-й минуте полузащитник туринской команды Тён Копмейнерс восстановил равновесие. На 32-й минуте Копмейнерс оформил дубль. В начале второго тайма вингер стамбульского клуба Ноа Ланг сравнял счёт. На 60-й минуте защитник Давинсон Санчес вывел «Галатасарай» вперёд.

Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов турецкая команда набрала 10 очков и заняла 20-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.

