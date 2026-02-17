Скидки
Главная Футбол Новости

«Для меня сейчас это лучшая лига в мире». Тренер «Родины» Диас — о Первой лиге

«Для меня сейчас это лучшая лига в мире». Тренер «Родины» Диас — о Первой лиге
Главный тренер «Родины» Хуан Диас поделился впечатлениями от Pari Первой лиги, а также высказался о возможном выходе команды в Мир РПЛ.

«Для меня сейчас это лучшая лига в мире, потому что именно в ней я работаю. В этой лиге всё по-разному: кто-то глубоко обороняется и делает это хорошо — это тоже качественный футбол. Кто-то строит атакующую комбинационную игру. Если это работает, это тоже хороший футбол. Есть команды, которые отлично защищаются, есть те, кто хорошо атакует. Поэтому так сложно выйти в Премьер-Лигу.

У нас не 13 финалов. Если мы будем думать, что впереди 13 финалов, будет сложно выйти. Нужно думать о ближайших трёх очках, которые мы можем набрать в матче с «Шинником», — именно они помогут нам приблизиться к цели. Когда окажемся там, где хотим, тогда можно говорить о финалах. Если сейчас начнём давить на себя этим, будет трудно. Мы спокойны, знаем свой путь: хорошо подготовиться к матчу, взять три очка любым способом и дальше расти», – приводит слова Диаса Metaratings.

На данный момент москвичи находятся на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

