Алонсо отказался возглавить «Марсель» из-за нестабильной ситуации в клубе — RMC Sport

Хаби Алонсо отказался от предложения возглавить «Марсель», сообщает RMC Sport. Специалист покинул пост главного тренера мадридского «Реала» 12 января – спустя полгода после назначения.

По информации источника, после отставки Роберто Де Дзерби «Марсель» связывался с Алонсо, но тот отклонил предложение. Сообщается, что на его решение повлияла нестабильная обстановка в клубе.

На данный момент «Марсель» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, заработав 40 очков после 22 туров.

44-летний специалист также возглавлял «Реал Сосьедад B» и «Байер», вместе с которым стал чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и Суперкубка.