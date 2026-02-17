AS: судья VAR на игре «Жирона» — «Барселона» будет наказан, второй гол хозяев нелегитимен
Технический комитет арбитров Ла Лиги (CTA) накажет судью VAR, изучившего момент с фолом полузащитника «Жироны» Клаудио Эчеверри на защитнике «Барселоны» Жюле Кунде, но не позвавшего главного арбитра встречи посмотреть эпизод. Об этом сообщает AS.
Напомним, на 86-й минуте Эчеверри попал шипами в ногу Кунде, после чего футболист «Жироны» сделал передачу на Хоэля Року, ассистировавшего Франу Бельтрану, забившему победный мяч.
Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59' 1:1 Лемар – 61' 2:1 Бельтран – 86'
Удаления: Рока – 90+9' / нет
По информации источника, CTA признал, что Эчеверри должен был получить наказание на нарушение на Кунде, а последующий гол Бельтрана необходимо было отменить. Главный судья VAR Давид Гальвес Раскон будет отстранён до нового распоряжения.
