Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

AS: судья VAR на игре «Жирона» — «Барселона» будет наказан, второй гол хозяев нелегитимен

AS: судья VAR на игре «Жирона» — «Барселона» будет наказан, второй гол хозяев нелегитимен
Комментарии

Технический комитет арбитров Ла Лиги (CTA) накажет судью VAR, изучившего момент с фолом полузащитника «Жироны» Клаудио Эчеверри на защитнике «Барселоны» Жюле Кунде, но не позвавшего главного арбитра встречи посмотреть эпизод. Об этом сообщает AS.

Напомним, на 86-й минуте Эчеверри попал шипами в ногу Кунде, после чего футболист «Жироны» сделал передачу на Хоэля Року, ассистировавшего Франу Бельтрану, забившему победный мяч.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 61'     2:1 Бельтран – 86'    
Удаления: Рока – 90+9' / нет

По информации источника, CTA признал, что Эчеверри должен был получить наказание на нарушение на Кунде, а последующий гол Бельтрана необходимо было отменить. Главный судья VAR Давид Гальвес Раскон будет отстранён до нового распоряжения.

Материалы по теме
«Это была случайность». Эчеверри — о фоле на Жюле Кунде в матче «Жирона» — «Барселона»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android