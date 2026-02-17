AS: судья VAR на игре «Жирона» — «Барселона» будет наказан, второй гол хозяев нелегитимен

Технический комитет арбитров Ла Лиги (CTA) накажет судью VAR, изучившего момент с фолом полузащитника «Жироны» Клаудио Эчеверри на защитнике «Барселоны» Жюле Кунде, но не позвавшего главного арбитра встречи посмотреть эпизод. Об этом сообщает AS.

Напомним, на 86-й минуте Эчеверри попал шипами в ногу Кунде, после чего футболист «Жироны» сделал передачу на Хоэля Року, ассистировавшего Франу Бельтрану, забившему победный мяч.

По информации источника, CTA признал, что Эчеверри должен был получить наказание на нарушение на Кунде, а последующий гол Бельтрана необходимо было отменить. Главный судья VAR Давид Гальвес Раскон будет отстранён до нового распоряжения.

