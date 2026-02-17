Семак объяснил отсутствие у «Зенита» игр с иностранными клубами форматом Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие товарищеских матчей с европейскими командами новым форматом Лиги чемпионов УЕФА. Во вторник, 17 февраля, сине-бело-голубые победили «Краснодар» (1:0) Встреча проходила на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

— Как вам кажется, такое обилие матчей с непосредственным конкурентом в чемпионате — может ли это быть рискованно для команды или это сплошные плюсы для вас?

— Не знаю, не думаю, что это плюсы или минусы, это реалии. Конечно, формат Лиги чемпионов, да и вообще еврокубков, изменился, поэтому те команды, которые были нашими соперниками в предыдущие годы, уже принимают участие в своих турнирах. Плюс чемпионат мира, сдвигаются немножко сроки, поэтому здесь только российские клубы. Думаю, все хотели бы играть с командами, с которыми у нас нет возможности играть в России. Но на сегодняшний день это оптимально, наверное. То, что получилось, наверное, неплохой вариант, — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

Ранее команды встречались в товарищеском матче в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Победу одержали чёрно-зелёные (3:0).