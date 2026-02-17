Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Семак объяснил отсутствие у «Зенита» игр с иностранными клубами форматом Лиги чемпионов

Семак объяснил отсутствие у «Зенита» игр с иностранными клубами форматом Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие товарищеских матчей с европейскими командами новым форматом Лиги чемпионов УЕФА. Во вторник, 17 февраля, сине-бело-голубые победили «Краснодар» (1:0) Встреча проходила на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

— Как вам кажется, такое обилие матчей с непосредственным конкурентом в чемпионате — может ли это быть рискованно для команды или это сплошные плюсы для вас?
— Не знаю, не думаю, что это плюсы или минусы, это реалии. Конечно, формат Лиги чемпионов, да и вообще еврокубков, изменился, поэтому те команды, которые были нашими соперниками в предыдущие годы, уже принимают участие в своих турнирах. Плюс чемпионат мира, сдвигаются немножко сроки, поэтому здесь только российские клубы. Думаю, все хотели бы играть с командами, с которыми у нас нет возможности играть в России. Но на сегодняшний день это оптимально, наверное. То, что получилось, наверное, неплохой вариант, — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

Ранее команды встречались в товарищеском матче в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Победу одержали чёрно-зелёные (3:0).

