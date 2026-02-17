Тренер «Ренна» Хабиб Бей может возглавить «Марсель» в ближайшее время — RMC Sport

Главный тренер «Ренна» Хабиб Бей может продолжить карьеру в «Марселе». Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, владелец клуба Фрэнк Маккорт и спортивный директор провансальцев Мехди Бенатиа во время встречи с болельщиками объявили, что Бей, вероятно, станет новым главным тренером команды. Ранее сообщалось, что Бей и его тренерский штаб были отстранены от работы с красно-чёрными, «Олимпику» предстоит уточнить у Лиги 1, освобождён ли данный специалист от трудовых отношений с «Ренном». Ожидается, что Бей подпишет со своей новой командой краткосрочный контракт.

На данный момент «Марсель» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, заработав 40 очков после 22 туров.