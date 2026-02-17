«Монако» — «ПCЖ»: Балогун забил Сафонову с передачи Головина на первой минуте

В эти минуты проходит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются французские «Монако» и «ПCЖ». Команды играют на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Монако». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На первой минуте нападающий Фоларин Балогун забил в ворота российского вратаря Матвея Сафонова с передачи российского полузащитника Александра Головина.

Ответный матч между командами состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место. Парижский клуб с 14 очками расположился на 11-й строчке.