«Бенфика» — «Реал» Мадрид: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм матча раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Бенфика» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье. После первого тайма счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Второй матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке.

