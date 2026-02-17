Начало матча «Боруссии» Дортмунд и «Аталанты» отложено из-за пробок на дорогах

Сегодня, 17 февраля, состоится первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Аталанта» из Бергамо. Стартовый свисток в этой игре будет дан в 23:15 по московскому времени, начало игры перенесено из-за непростой ситуации на дорогах.

Фото: Кадр из трансляции

По этой причине дортмундская команда прибыла на стадион с опозданием, ей нужно время на разминку, согласно протоколу УЕФА. Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд» (Германия). В качестве главного арбитра матча выступит Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов немецкая команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 15-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.