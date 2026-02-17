Скидки
«Зенит» отдаст своего защитника Кирша в аренду «Пари НН» — источник

«Зенит» прервёт аренду 21-летнего центрального защитника Ильи Кирша в «Черноморце», чтобы отдать в аренду «Пари НН», рассчитанную до лета с обязательным выкупом. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Санкт-петербургский клуб отдал в аренду Кирша «Черноморцу» минувшим летом. За этот период защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 450 тыс.

Семак объяснил отсутствие у «Зенита» игр с иностранными клубами форматом Лиги чемпионов

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

