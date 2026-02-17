Скидки
Футбол

Артета высказался о травмах игроков «Арсенала»

Артета высказался о травмах игроков «Арсенала»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что травмы игроков вынуждают его тщательнее продумывать план на игру. Перед матчем Кубка Англии с «Уиганом» (4:0) травму на разминке получил защитник Риккардо Калафьори – в стартовом составе его заменил Букайо Сака.

«Я чувствую это всем своим телом, я лучше осознаю это. Когда я, находясь в своём офисе, слышу, как кто-то открывает дверь, я говорю: «Нет, пожалуйста», – потому что это очень сложный момент.

Выпуская Букайо вместо Рикки, приходится многое менять в плане на игру: позиции и многое другое, и на это есть две минуты. Это делает вас лучше как тренера, потому что вам нужно думать: «А что, если?..» Непосредственно перед игрой, а затем и во время игры возникает всё больше вопросов, поэтому нужно быть более подготовленным.

Я тоже был игроком, и нам нравились определённые упражнения, так вы говорите своему телу: «Сейчас начнётся, сейчас начнётся, сейчас начнётся». Иногда сложно что-то изменить. На это действительно стоит обратить внимание. Что произойдёт, если мы не проведём разминку? В перерыве мы сидим почти 15 минут, а затем включаемся во втором тайме. Возможно, об этом стоит подумать», – приводит слова Артеты ESPN.

