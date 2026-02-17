Дивеев — о матче с «Краснодаром»: все всегда ждут побед, даже на сборах

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о победе команды в товарищеском матче с «Краснодаром» (1:0 д. в.). Игра проходила в формате двух таймов по 45 минут и одного тайма в 30 минут.

«120 минут борьбы, но я рад победе и рад игре «на ноль». В последнее время было много негативных комментариев в наших соцсетях, и наконец-то мы смогли порадовать болельщиков. Все всегда ждут побед, даже на сборах. Мы это прекрасно понимаем и работаем для этого», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: