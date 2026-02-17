Скидки
Главная Футбол Новости

Дивеев — о матче с «Краснодаром»: все всегда ждут побед, даже на сборах

Дивеев — о матче с «Краснодаром»: все всегда ждут побед, даже на сборах
Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о победе команды в товарищеском матче с «Краснодаром» (1:0 д. в.). Игра проходила в формате двух таймов по 45 минут и одного тайма в 30 минут.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

«120 минут борьбы, но я рад победе и рад игре «на ноль». В последнее время было много негативных комментариев в наших соцсетях, и наконец-то мы смогли порадовать болельщиков. Все всегда ждут побед, даже на сборах. Мы это прекрасно понимаем и работаем для этого», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029.

