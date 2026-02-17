Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ювентус» впервые в истории пропустил пять голов в Лиге чемпионов

Комментарии

Итальянский «Ювентус» впервые в клубной истории пропустил пять мячей в матче Лиги чемпионов УЕФА. В первой матче плей-офф ЛЧ сезона-2025/2026 туринцы разгромно проиграли турецкому «Галатасараю» (2:5). Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Сара – 15'     1:1 Копмейнерс – 16'     1:2 Копмейнерс – 32'     2:2 Ланг – 49'     3:2 Санчес – 60'     4:2 Ланг – 75'     5:2 Боэ – 86'    
Удаления: нет / Кабаль Мурильо – 67'

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, в последний раз туринцы пропускали 5+ голов в еврокубках в 1958 году от «Винера» (0:7). Это произошло в Кубке европейских чемпионов.

Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. По итогам общего этапа Лиги чемпионов турецкая команда набрала 10 очков и заняла 20-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.

