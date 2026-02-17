Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д — «Аталанта»: Байер забил второй мяч хозяев поля на 42-й минуте

«Боруссия» Д — «Аталанта»: Байер забил второй мяч хозяев поля на 42-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют дортмундская «Боруссия» и «Аталанта» из Бергамо. Встреча проходит на стадионе «Дортмунд» (Германия). В качестве главного арбитра матча выступает Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды). На данный момент счёт 2:0 в пользу дортмундцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Гирасси – 3'     2:0 Байер – 42'    

На 42-й минуте Максимилиан Байер удвоил преимущество немецкой команды. Ранее, на третьей минуте, Серу Гирасси открыл счёт в этой игре и вывел дортмундцев вперёд.

Ответная встреча состоится 25 февраля. По итогам общего этапа Лиги чемпионов немецкая команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 15-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«МЮ» может побороться с «Барселоной» за Рюэрсона из «Боруссии» Д — Bild
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android