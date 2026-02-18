Спаллетти прокомментировал разгромное поражение «Ювентуса» в матче с «Галатасараем»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о поражении в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Галатасараем» (2:5).

«Мы плохо завершили первый тайм и попытались исправить ситуацию во втором. Наша команда стала хуже в плане самоотдачи и характера. Сегодня «Ювентус» сделал три шага назад, а не один.

Камбьязо рисковал получить вторую жёлтую карточку в конце первого тайма. Если есть жёлтая карточка в таких матчах, то нужно знать, как действовать, но мы всё равно поплатились за это удалением Кабаля. Это создало нам некоторые трудности, а потом сами допустили слишком много ошибок, в том числе в построении атак.

Я считаю, что наша команда может улучшить оборонительную игру, если будет играть. У нас нет футболистов, хорошо играющих на контратаках или обладающих высокой надёжностью в защите. Если опустимся ниже своего уровня, всегда будем в опасности.

Мы всегда хотим играть в нормальных ситуациях. Когда возникает серьёзная опасность, мяч выносится, идея, что всегда нужно играть, неверна. Когда происходят экстремальные вещи, никогда не бывает легко. Мы должны брать на себя ответственность. На индивидуальном уровне и в плане понимания определённых ситуаций команда ещё не в лучшей форме и сегодня вечером только усугубила ситуацию.

Удаление повлияло на сложность матча, но мы работаем над этим, для этого мы здесь. Нам необходимо отвечать перед клубом и людьми», – приводит слова Спаллетти журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: