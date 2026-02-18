Скидки
Футбол

Руни — об «МЮ»: есть смысл оставить Кэррика, он успокоил команду

Руни — об «МЮ»: есть смысл оставить Кэррика, он успокоил команду
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни выразил мнение, что «красные дьяволы» могли бы предложить главному тренеру Майклу Кэррику новый контракт.

«Мы уже это проходили и пробовали разных тренеров: Моуринью, ван Гала, тен Хага, Аморима. И я считаю, что в том, чтобы оставить Кэррика, есть смысл. Не только потому, что мы играли вместе и дружим, но и потому, что он по-настоящему успокоил команду.

То, что тренером работает кто-то, кто знает клуб и переживает за него, оказывает очень большое влияние. Майкл хорошо справляется с управлением составом.

Он влияет на весь состав и весь клуб. Мы порой слишком быстро отказываемся от того, что прямо перед нами, и говорим, что вот есть тренер из Турции или из Испании, который приедет и сделает вот это, хотя на самом деле этому тренеру клуб неинтересен. Кэррик же как минимум заложит фундамент, на котором клуб может продолжать строительство, когда у него снова появится вся инфраструктура – через два или три года», – приводит слова Руни ESPN.

